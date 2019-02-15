أقر أنس الدكالي، وزير الصحة، بالتكلفة الاقتصادية للأمراض غير السارية، مثل السكري وضغط الدم والسرطان، التي أظهرت دراسة حديثة أنها تنتشر بين المغاربة بنسب مهمة، داعيا إلى تكاثف الجهود من أجل تحسين الخدمات وتعزيز التوعية في سبيل محاصرتها.
وأوضح الدكالي، خلال تقديمه لنتائج المسح الوطني لعوامل الاختطار المشتركة للأمراض غير السارية، والذي قدمت نتائجه، اليوم الجمعة، أن هذه الأمراض التي تحصد أرواح ملايين الناس حول العالم بوفيات مبكرة، يمكن تجنبها والتقليل منها بالإرادة والعمل، وتظافر جهود كل المتدخلين.
وفي ذات السياق، قال الدكالي إن المغرب يفتقر إلى نظام لجمع البيانات حول هذه الأمراض، معتبرا أن غياب المعطيات يصعب اتخاذ القرار.
ورغم أن نتائج الدراسة أن نسبة إصابة المغاربة بعدد من الأمراض غير السارية سجلت تراجعات، علق الدكالي بالقول “هذه الأمراض ماخصناش نوصلو فيها لهاد الأرقام”، داعيا إلى تعزيز أنماط العيش وتحسين التكفل بالمصابين بالأمراض.
وكشف الدكالي، عن مشروع لمكافحة الأمراض غير السارية قال أنه هو الآن في فترة المصادقة، وغالبا سيكون موجودا خلال اليوم العالمي للصحة، حيث سيتم التوقيع عليه لانطلاقة قوية لهذه الاستراتيجية الجديدة لوزارته.
كانت هذه تفاصيل خبر الدكالي: أمراض السكري والضغط والسرطان لها تكلفة اقتصادية ويجب تضافر الجهود للحد منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.