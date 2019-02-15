انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل شرطي سوداني بالاحتجاجات.. وانقطاع الكهرباء عن البلاد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 09:47 مساءً - قُتل شرطي سوداني متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء احتجاجات شعبية في العاصمة الخرطوم، تطالب برحيل الرئيس عمر البشر، وإصلاح أحوال البلاد المعيشية، في حين انقطع التيار الكهربائي عن عموم البلاد، في واقعة هي الرابعة من نوعها العام الجاري.

وأكد المكتب الصحفي للشرطة السودانية في بيان له، اليوم الجمعة، مقتل الشرطي نجم الدين محمد علي بمستشفي الشرطة، متأثراً بجراح تعرض لها مساء الخميس باحتجاجات حي الصحافة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

كذلك أعلن مركز التحكم القومي لشبكة الكهرباء في السودان انقطاع التيار الكهربائي عن أرجاء السودان، نتيجة خلل فني.

وأكد المركز في بيان له أن المهندسين والفنيين بدؤوا في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة تدريجياً.

وبين المركز أن أسباب انقطاع التيار عن الشبكة القومية للكهرباء، التي تمد جميع ولايات البلاد، تعود إلى خلل فني.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالِبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، في حين تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بأكثر من 50 قتيلاً.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، وألقت القبض على مئات من المحتجين وشخصيات معارضة.