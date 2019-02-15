باكستان تستعد لاستقبال ولي العهد السعودي بأبهى حلّة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد باكستان لاستقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، غدا السبت، بإطلاق 3500 حمامة، وبالونات من مختلف الألوان.
وملأت اللافتات التي تحمل صور الأمير محمد بن سلمان شوارع العاصمة الباكستانية، وأفادت صحيفة "إكسبرس تريبيون" بأن السلطات تريد جمع أكبر عدد ممكن من طيور الحمام لإطلاقها خلال حفل الاستقبال، وأنها اضطرّت في ذلك لطلب مساعدة مدن أخرى.
ومن المقرر إغلاق "المنطقة الحمراء"، حيث يقع مقرا مجلس النواب والرئاسة في العاصمة الباكستانية، في وقت أعطيت توجيهات لسلطات الملاحة الجوية بإعادة برمجة الرحلات التي تتزامن مع وصول ولي العهد السعودي ومغادرته.
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