القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الجمعة 2019.2.15 11:10 مساء بتوقيت أبوظبي 35 قراءة

0 تعليق العين الإخبارية الشرطة السودانية: وفاة شرطي متأثرا بجراح أصيب بها بعدما رشقه محتجون بالحجارة أمس الخميس في الخرطوم

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة السودانية: وفاة شرطي متأثرا بجراح أصيب بها بعدما رشقه متظاهرون بالحجارة في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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