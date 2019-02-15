الان تتابع مقتل محافظ عمران “فيصل جمعان” المعين من قبل الحوثيين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أفادت مصادر لقناة العربية الحدث، الجمعة، بمقتل محافظ عمران فيصل جمعان المعين من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران. ولم تشر المصادر، حتى وقت كتابة الخبر، إلى مزيد من التفاصيل بشأن الحادث سوى التأكيد على وفاة جمعان.

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