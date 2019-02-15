ولاية نيويورك تدرس الطعن على إعلان ترمب الطوارئ

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جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) هددت النائب العام لولاية نيويورك الأمريكية اليوم (الجمعة) باتخاذ إجراء قضائي ضد إعلان الرئيس دونالد ترمب حالة الطوارئ الوطنية بهدف تخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء سياج على الحدود مع المكسيك. هددت النائب العام لولاية نيويورك الأمريكية اليوم (الجمعة) باتخاذ إجراء قضائي ضد إعلان الرئيس دونالد ترمب حالة الطوارئ الوطنية بهدف تخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء سياج على الحدود مع المكسيك. وقالت ليتشا جيمس في بيان «لن‭‭ ‬‬نقبل انتهاك السلطة هذا، وسنقاوم بكل الأدوات القانونية التي تحت تصرفنا».



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