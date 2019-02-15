شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: سأعلن حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الجمعة إنه سيعلن حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك في خطوة من المتوقع أن تدخله في مواجهة مع الديموقراطيين الذين يصفون مساعيه بأنها محاولة غير دستورية لتمويل بناء جدار حدودي دون موافقة الكونغرس.
وطالب ترمب الكونغرس بتخصيص تمويل لبناء الجدار في مشروع قانون الموازنة العامة لتحقيق أحد أكبر تعهداته الانتخابية في 2016. ومن المقرر أن يوقع ترمب على مشروع قانون الموازنة إما اليوم الجمعة أو غدا السبت بعد أن أقرها الكونغرس بأغلبية كبيرة في وقت متأخر من مساء أمس الخميس دون تمويل للجدار مما شكل هزيمة تشريعية لترمب.
وسيسمح إعلان حالة الطوارئ لترمب باستقطاع تمويل خصصه النواب لأغراض أخرى لبناء الجدار لكن بشرط ألا تتدخل محاكم أو الكونغرس لمنعه من هذا الإعلان.
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