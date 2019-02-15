سكرتير عام الناتو يناشد روسيا العودة إلى معاهدة القوة النووية متوسطة المدى

أكد سكرتير عام حلف شمال الاطلنطي يوهانس ستولتنبيرج أن الحلف لا يريد الدخول في سباق تسلح جديد ولكن لا يريد أيضا أن يبقى ساذجا إزاء الأزمات، وعليه الاستمرار في الاستثمار في التسلح، مشيرا إلى تصاعد عدد الأزمات.

وأوضح سكرتير عام الناتو، في حديثه أمام مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، أن قلق الحلف إزاء معاهدة القوة النووية متوسطة المدى يعود إلى ٦٠ عاما والولايات المتحدة طرحت الامر مع روسيا.

ولفت إلى أن هناك أعدادا متزايدة من الصواريخ الروسية في أوروبا وأعطينا روسيا وقتا طويلا للعودة للامتثال للمعاهدة، داعيا أياها إلى العودة للمعاهدة.

وقال إنه منذ عام ٢٠١٦ زادت الدول الأعضاء في “ناتو” من انفاقها بنحو ٤ر١ مليار دولار إضافية على الدفاع، وسيرتفع هذا الرقم خلال سنوات إلى نحو ١٠٠ مليار دولار، مضيفاً أننا نبذل المزيد من الجهود لمواجهة التهديدات عبر الفضاء الاليكتروني.

وشدد على أن أوروبا والناتو يعملان معا بشكل غير مسبوق في تحمل الأعباء، مؤكدا ضرورة التعاون القوي عبر الاطلسي. وقال: “أرسينا الاستقرار والرخاء في ضفتي الاطلسي”.

وقال يوهانس ستولتنبيرج إن العالم يتغير ويتحول في ظل صعود الصين، الذي يمثل أيضا تحديا وعلينا أن نفهم حجم ونطاق نفوذ الصين وأثره على أمننا، لافتا إلى أن الجانبين عملا معاً في مكافحة القرصنة في الصومال.

وأضاف أن حلف الناتو القوي مفيد للنظام العالمي ولتحقيق أمن أوروبا وشمال امريكا، داعيا إلى الحفاظ على مؤسساتنا قوية لمواجهة المستقبل مهما كان.

وأضاف ستولتنبيرج أن الحلف يرحب بتعزيز التعاون مع الاتحاد الاوروبي، لافتا إلى أن الموارد محدودة وبالتالي لا يجب السماح بازدواج الجهود بين الجانبين.

وأشار إلى أنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، فإن ٨٠٪ من ميزانية الدفاع بالناتو ستكون من خارج الاتحاد الاوروبي.

ولفت سكرتير عام الناتو إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في قمة “الناتو” إنه يؤيد الحلف ولكنه يريد تقاسم الأعباء بصورة منصفة ويطالب أعضاء معينيين بدفع المزيد من المساهمات، مشيرا إلى أن الحضور الأمريكي في أوروبا لم ينخفض وإنما زاد من خلال أعداد الجنود والتدريب والأعمال الإضافية.

وقال إنه يتفهم أن هناك اختلافات سياسية بين الأعضاء ولكننا نجحنا في أن يكون هناك حلف اطلنطي قوي، لافتا إلى أنه بعد الحرب الباردة كان هناك خفض للدبابات الأمريكية في أوروبا ولكنها عادت الآن بكتبية مدرعة كاملة وزادت من تمويل وجودها في أوروبا منذ وصول ترامب إلى الحكم، مما يعكس الاستمرار في الالتزام الامريكي.

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