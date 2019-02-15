دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper السلطات الروسية تحتجز مستثمرًا أمريكيًا بارزًا

احتجزت السلطات الروسية مايكل كالفي، وهو مستثمر أمريكي بارز؛ للاشتباه بتورطه في اختلاس 2.5 مليار روبل (37 مليون دولار) من بنك «فوستوشني إكسبريس».

وأكد ممثل شركة «بارينج فوستوك كابيتال بارتنرز»، احتجاز كالفي وثلاثة آخرين من العاملين بالشركة؛ بسبب نزاع مع البنك الروسي.

وأشار موقع الشركة، إلى أن كالفي شريك بارز في الشركة منذ تأسيسها منذ 25 عامًا.

وتصف الشركة نفسها بأنها واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في الاتحاد السوفيتي السابق، ويبلغ رأسمالها 3.7 مليار دولار.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير خارجيتها مايك بومبيو، بحث مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، كيفية مواجهة النفوذ الروسي في أوروبا.

وقالت وزارة الخارجية- في بيان عقب اجتماع في بودابست-: إن «الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية، بما في ذلك الجهود الأمريكية المستمرة؛ لتحسين العلاقات مع المجر في مجال الأمن والتصدي لروسيا، وتقوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما ناقش الوزيران الاستقرار الإقليمي وتنويع مصادر الطاقة، الذي وفقًا للمفهوم الأمريكي، تخفيض إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا.

وفي وقت سابق، قالت وكالة «بلومبيرج»: إن أعضاء في مجلس الشيوخ تقدموا بمشروع من أجل تخصيص مليار دولار، كمساعدة لأوروبا، في التخلي عن الطاقة الروسية.

وأضافت أن مساعدة حلفاء الولايات المتحدة على إيجاد مصادر طاقة جديدة، سيسمح لواشنطن بـ«تدمير سيطرة روسيا» على أوروبا، وخلق وظائف جديدة في أمريكا.

وأوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للضغط على روسيا باستخدام ورقة الغاز؛ حيث تحتل روسيا صدارة الدول المصدِّرة للغاز لدول الاتحاد الأوروبي.

كما تعارض واشنطن مشروع خط أنابيب الغاز «التيار الشمالي-2»، مشيرة إلى أن ذلك سيجعل أوروبا تعتمد بشكل كامل على الغاز الروسي.