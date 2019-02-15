RT: سقوط قتلى نتيجة تعرض حافلة للجيش السوري لكمين بريف حماة

أفادت قناة "​روسيا اليوم​"، نقلاً عن مصدر عسكري سوري، عن سقوط قتلى وجرحى من ​الجيش السوري​ جراء تعرض ​حافلة​ للجيش السوري لكمين مسلح من قبل مجموعة مسلحة قامت بتسوية أوضاعها سابقا في بلدة الصنمين ب​ريف درعا​.

وأكد المصدر أن هذا الهجوم هو الثاني خلال الأسبوع الأخير على عناصر من الجيش السوري، متحدثا عن عملية اغتيال لأحد العناصر الأمنية.

يذكر أن مركز المصالحة قد سجل أكثر من هجوم من قبل الفصائل المسلحة التي تم تسوية أوضاعها سابقا في مختلف قرى درعا.