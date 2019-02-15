وزير خارجية باكستان: لا نريد انسحابا أميركيا فجائيا من أفغانستان منعا للفوضى

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أنه "بخصوص الانسحاب الأميركي من ​أفغانستان​، جرى مناقشته كطلب مهم من ​طالبان​، و​الولايات المتحدة​ منفتحة للمناقشة حول موعد حصوله وكيفيته".

وفي حديث لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية، لفت إلى "أننا لا نريد انسحابا فجائيا، نريد انسحابا مسؤولا، لأننا لا نريد فراغا وأن تعم البلاد فوضى أو حربا أهلية".

ويتواجد في أفغانستان أكثر من 14 ألف عسكري أميركي، حيث كان عددهم 10 آلاف جندي في عهد الرئيس الأميركي السابق ​باراك أوباما​.