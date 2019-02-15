أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أنه "بخصوص الانسحاب الأميركي من أفغانستان، جرى مناقشته كطلب مهم من طالبان، والولايات المتحدة منفتحة للمناقشة حول موعد حصوله وكيفيته".
وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، لفت إلى "أننا لا نريد انسحابا فجائيا، نريد انسحابا مسؤولا، لأننا لا نريد فراغا وأن تعم البلاد فوضى أو حربا أهلية".
ويتواجد في أفغانستان أكثر من 14 ألف عسكري أميركي، حيث كان عددهم 10 آلاف جندي في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية باكستان: لا نريد انسحابا أميركيا فجائيا من أفغانستان منعا للفوضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.