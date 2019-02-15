أردوغان: من المؤكد أن ترامب سيعلن الانتصار على "داعش"

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ غير قادرة على إيجاد وجهة نظر موحَّدة حول الانسحاب من ​سوريا​".

وأوضح أنه "للأسف، ​الولايات المتحدة​ الأميركية لا تتصرف بشفافية حيال ملف إعادة زعيم تنظيم "غولن" الإرهابي"، مشيراً إلى أن "لم نقدم كل ما لدينا من أدلة ووثائق فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ و​وكالة الاستخبارات المركزية​ الأميركية لم تمارس الضغط الكافي، ويتعين على الولايات المتحدة القيام بذلك".