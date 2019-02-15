أكد نائب وزير الخارجية ​الكويت​ي ​خالد الجارالله​ أن "موقف الكويت واضح في رفض التطبيع وسنكون آخر من يطبع مع ​إسرائيل​"، مؤكداً أنه "واهم من يعتقد بأن الصورة الجماعية في مؤتمر وارسو تعني تغييرا في موقف الكويت الرافض للتطبيع".

كانت هذه تفاصيل خبر الجارالله: موقف الكويت واضح في رفض التطبيع وسنكون آخر من يطبع مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.