اصابة سائق دراجة بحادث سير على طريق بلدة حرار العكارية

اصيب شخص نتيجة ​حادث سير​ على طريق عام بلدة حرار بين ​سيارة​ ذات دفع رباعي و​دراجة نارية​ .و تولى عناصر ​الصليب الاحمر اللبناني​ نقل الجريح الى احدى ​المستشفيات​ وحالته حرجة جدا.

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