السيد: بقينا في الاعتقال 4 سنوات والحريري طلب من زهير الصديق تغيير افادته

رد النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ على كلام النائب ​سامي فتفت​ مؤكدا انه "في كلمتي اول من امس لم أتعرض لرئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ وطلبت ان يتم أخذ العبرة من الموت ورفضت الاساءة للرجل"، مشيرا الى اننا "بقينا في الاعتقال لمدة 4 سنوات وهم يتحدثون عن تركيب الملفات في الماضي بينما كنا على رأس مؤسسات الدولة".

وكشف السيد ان "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ هو الذي اجتمع بشاهد الزور ​محمد زهير الصديق​ لتلفيق التهمة للضباط الأربعة واعتقالهم وكان بإمكانهم التحقيق بكل الملفات خلال إعتقالنا. وبالتالي كل هذا التلفيق هو منهم.