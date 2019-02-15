السيد: بقينا في الاعتقال 4 سنوات والحريري طلب من زهير الصديق تغيير افادته

رد النائب اللواء جميل السيد على كلام النائب سامي فتفت مؤكدا انه "في كلمتي اول من امس لم أتعرض لرئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وطلبت ان يتم أخذ العبرة من الموت ورفضت الاساءة للرجل"، مشيرا الى اننا "بقينا في الاعتقال لمدة 4 سنوات وهم يتحدثون عن تركيب الملفات في الماضي بينما كنا على رأس مؤسسات الدولة".
وكشف السيد ان "رئيس الحكومة سعد الحريري هو الذي اجتمع بشاهد الزور محمد زهير الصديق لتلفيق التهمة للضباط الأربعة واعتقالهم وكان بإمكانهم التحقيق بكل الملفات خلال إعتقالنا. وبالتالي كل هذا التلفيق هو منهم.
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