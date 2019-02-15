الحريري لجميل السيد: "أفضل شي تسكت"

خاطب رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ النائب ​جميل السيد​ بالقول "أفضل شي تسكت واحترم نفسك"، مشيراً إلى أن "المشكلة أن هناك شخص لا يريد أن يحترم الشهداء".

وكان السيد قد طلب الرد على كلام عضو كتلة "المستقبل" ​سامي فتفت​ حول فبركة ملفات أثناء الوجود السوري في ​لبنان​. ولفت السيد إلى أن الحريري التقى ​محمد زهير الصديق​ الذي طلب منه تغيير الإفادات من أجل اتهام الضباط الأربعة.