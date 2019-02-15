وزير الدفاع الأميركي: قضينا على معظم قادة تنظيم "داعش" الارهابي

لفت وزير الدفاع الأميركي بالوكالة ​باتريك شاناهان​ إلى "اننا قضينا على معظم قادة تنظيم "داعش" الارهابي"، مشيراً إلى أن "داعش" لم يعد قادرا على احتجاز المدنيين".

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