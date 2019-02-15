بانو أعلن عن اعطاء الثقة للحكومة: نعوّل على ما جاء في البيان الوزاري

دعا عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أنطوان بانو​ خلال الجلسة الثالثة لمناقشة البيان الوزراي إلى "تمسك ​الحكومة​ ب​الدستور​ واحترامه وتقديم الدعم الكامل المادي والمعنوي للمؤسسة العسكرية ونناشد الوزراء الجدد ممارسة أداء شفاف" كما دعا إلى "تشكيل لجنة تكون بمثابة خلية أزمة تضم عدد من المسؤولين من اجل حل العقد واالزمات التي تمر بها البلاد بالاضافة إلى محاربة الفاسد الذي باتت ظاهرة مشترية في ​المجتمع اللبناني​".

ولفت إلى "اننا نعوّل على ما جاء في ​البيان الوزاري​ للنهوض في البلاد من النفق المظلم"، مشيراً إلى "أنني أناشد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إعادة طرح خطة استراتيجية الدفاع على طاولة البحث في مواجهة أي خطر أطلب من الوزراء احترام الدستور وعدم تجاوز سقف ميزانية كل وزارة وتفعيل أدوات مراقبة الحكومة"، داعياً إلى "تمسك الحكومة بالدستور واحترامه وتقديم الدعم الكامل المادي والمعنوي للمؤسسة العسكرية ونناشد الوزراء الجدد ممارسة أداء شفاف".

وفي الختام، أعلن بانو عن اعطاء الثقة للحكومة.