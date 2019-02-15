محمد عبدالسلام: موقف اليمن كان وسيظل إلى جانب فلسطين

هاجم رئيس الوفد الوطني ​اليمن​ي المفاوض ​محمد عبدالسلام​، "مؤتمر ​وارسو​ الهادف الى تصفية القضية ال​فلسطين​ية"، مؤكدا أن "الشعب اليمني متمسك بالقضية المركزية للأمة المتمثلة في ​القضية الفلسطينية​".

ولفت إلى ان |حفلة وارسو المكرسة أميركيا و​إسرائيل​يا بغطاء عربي لتصفية قضية فلسطين هي علامة فارقة بين محوري فلسطين، و​أميركا​ وإسرائيل" وصف مشاركة دول تحالف عاصفة العدوان على اليمن و​حكومة​ المرتزقة في المؤتمر بـ"الخيانية والتي تمثل تصعيدا في العدوان".

وندد عبدالسلام بـ"مشاركة حكومة المرتزقة في مؤتمر وارسو وتدنيسها لاسم اليمن في محفل دولي تأمري على العرب ومقدساتهم"، مؤكدا أن "الشعب اليمني متمسك بقضية فلسطين منذ سنواتها الأولى شأنه شأن باقي الشعوب العربية".

وأشار إلى أنه "ليس لحكومة مزعومة أي مسوغ لحضور وارسو سوى أنها بلا قرار وسهلة الانقياد لمواقف تشكل جريمة وطنية وقومية ودينية"، لافتاً إلى انه "تم تغييب "حكومة هادي" من الرباعية التي عقدت على هامش مؤتمر وارسو ودفعها لحضور عرض المؤتمر لينعكس هوانه".