الداخلية المصرية: إحباط محاولة استهداف قوة أمنية غرب القاهرة

أعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​ "إنها أحبطت محاولة لاستهداف قوة أمنية بعبوة بدائية الصنع، غرب ​القاهرة​"، موضحةً أن "عناصر من جماعة الإخوان حاولوا استهداف قوة أمنية بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة".

وفي بيان لها، لفتت الداخلية المصرية إلى أنه "قام على الفور خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية بإبطال مفعولها"، مشيرةً إلى "اتخاذ إجراءات قانونية حيال الأمر".