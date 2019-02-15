علّقت عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ​ستريدا جعجع​ على الكلام الصادر عن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​ في خلال جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​ اليوم، بالقول: "حتى الخصومة السياسيّة بإمكانها أن تكون شريفة".

كانت هذه تفاصيل خبر ستريدا جعجع تعليقا على كلام رعد: حتى الخصومة السياسية بإمكانها أن تكون شريفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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