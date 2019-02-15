لفت رئيس ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​محمد رعد​، في مداخلة له من ​مجلس النواب​ الى أنه "في جلسة أول من أمس حصل سجال غير مرغوب به بين بعض الزملاء وانطوى على كلام مرفوض صدر عن انفعال شخصي من احد اخواننا في الكتلة وتجاوز الحدود المرسومة للغتنا في التخاطب"، مضيفا: "استميحكم عذرا وأطلب باسم كتلة الوفاء للمقاومة شطب ذلك الكلام".

كانت هذه تفاصيل خبر رعد إعتذر بإسم كتلة "الوفاء للمقامة" عن ما صدر عن أحد نوابها وطلب شطبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.