ماريو عون: نؤيد العود الآمنة للنازحين وليس العودة الطوعية

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ماريو عون​ في كلمة له خلال جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​ إلى "أنني سأكون إيجابيا في كلمتي، وأتمنى ان تكون ايجابيتي في مكانها"، مضيفا:" اخيرا بعد مسيرة شاقة على الصعيد الاقتصادي والسياسي تم ​تشكيل الحكومة​ وبسرعة تم اقرار البيان الوزاري وتوصيات ماكينزي الاقتصادية لمعالجة الازمة".

ولفت عون إلى انه "في موضوع الصحة، كلي امل بان الزميل الوزير ​جميل جبق​ سيعطي الحقوق الاستشفائية لكل المناطق ومنها الشوف فلا يجوز أن تكون منطقة ساحل الشوف من دون مستشفى حكومي ولا يجوز أن تكون منطقة ​دير القمر​ في الشوف الاعلى ايضا من دون مستشفى".

وراى عون انه "في موضوع المهجرين نحن في الشوف وعاليه اكثر من يعاني من هذا الملف الذي كان يجب انهائه منذ سنوات ونحن امام الصفحات الاخيرة لاقفال هذا الملف بعد 3 سنوات عبر تأمين الاموال الكاملة"، مضيفا:"قضاءي الشوف وعاليه بحاجة للانماء"، مؤكدا اننا "نؤيد العود الآمنة والكريمة للنازحين السوريين وليس العودة الطوعية ومسؤوليتنا كبيرة ولدينا ثقة بالوزير ​صالح الغريب​ الذي سيقارب الموضوع مع امكانية التنسيق مع ​الدولة السورية​".