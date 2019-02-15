النشرة: اجتماع عقد بين الوطني الحر والكتائب والقوات وحزب الله بحث الاشكال الاخير بالمجلس

أفادت مراسلة "​النشرة​" أن "إجتماعا عقد بين نواب تكتل "​لبنان القوي​" و"​الجمهورية القوية​" و"​الكتائب​" مع نواب كتلة "الوفاء للمقاومة"، تم التطرق خلاله الى الاشكال الاخير الذي حصل بين النائب ​نواف الموسوي​ ونواب الكتائب".

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