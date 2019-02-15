معوض: ما قيل عن أن البندقية أتت بعون رئيسا إساءة مرفوضة

شدد رئيس "​حركة الاستقلال​" النائب ​ميشال معوض​ على أن "ما حصل في آخر جلسة غير مقبول وعلينا جميعا تقبل حق الاختلاف، وكرامة الرئيس بشيرالجميل من كرامة كل الشهداء ومن كرامة الرئيس ​رينه معوض​ وموقع ​رئاسة الجمهورية​".

ورأى أن "كما أن ما قيل بحق ​الرئيس ميشال عون​ من أنه أتت به بندقية ​المقاومة​ إلى الرئاسة يشكل أيضا إساءة مرفوضة لفخامة الرئيس ولموقع الرئاسة فضلا عن أنه غير صحيح. فالرئيس عون هو أولا القوة الأبرز في بيئته. كما أنه أتى نتيجة مجموعة تفاهمات مع عدد من القوى السياسية، ومنها تفاهم ​مار مخايل​، والتفاهم مع الرئيس ​الحريري​ وتفاهم ​معراب​".