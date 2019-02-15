الادعاء على نقيب الاطباء بجرم القدح والذم والتشهير

إدعى المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي رائد أبو شقرا على نقيب الأطباء في بيروت ريمون الصايغ بجرائم القدح والذم والافتراء والتشهير، طبقا للمادتين 582 و584 عقوبات، وأحاله الى القاضي المنفرد الجزائي في المتن للمحاكمة.
يأتي هذا الإدعاء على خلفية الشكوى التي تقدم بها الدكتور نادر صعب بواسطة وكيلته المحامية ميراي شاكر لجهة تسريب تقرير علمي للجنة التحقيقات الطبية الى العلن، وهو ما يعتبر وثيقة من وثائق التحقيقات السرية.
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