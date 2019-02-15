قطر وغانا تبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة- (د ب ا): بحثت دولة قطر وجمهورية غانا العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات . جاء ذلك خلال جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية غانا،حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الأنباء القطرية(قنا). وجرى خلال المشاورات ايضا مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. يشار إلى أن رئيس غانا نانا أكوفو أدو قد قام في عام 2017 بتعيين سفير مقيم لبلاده في دولة قطر. كما تبادل رئيس غانا وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الزيارات.

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