بدء اختبارات مشرفي الجمعيات الأهلية لموسم الحج.. تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بدء اختبارات اختيار مشرفي الجمعيات الأهلية بالمحافظة لموسم الحج المقبل "1440هجري – 2019 ميلادي"، اعتبارًا من غد السبت ولمدة 8 أيام، وذلك بالتزامن مع اختبارات مماثلة تجريها الوزارة في 3 محافظات أخرى.

وذكر بيان صادر عن المديرية، اليوم الجمعة، أن الجدول التفصيلي للاختبارات متوفر عن طريق الموقع الرسمي لمؤسسة الحج والعمرة التابع للوزارة، والمتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه ومن المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزي لكافة محافظات الجمهورية على أن تقام الاختبارات في محافظات "القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، سوهاج".

وأضاف البيان أن الاختبار التحريري سيشمل 60 سؤالا دينيا وإداريًا حول مناسك وإجراءات الحج، جرى وضعها من قبل متخصصين من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف ومتخصصين من اللجنة التنفيذية لمؤسسة الحج والعمرة وخبراء في شئون الحج.

وأوضحت "التضامن" في بيانها، أنه في حال اجتياز المشرف الاختبار التحريري سيتم إجراء اختبار شفوي ومقابلة شخصية للاختيار النهائي للمشرفين، فيما من المقرر اختيار 270 مشرفًا من إجمالي 1100 متقدم على مستوى مصر، على أن تُجرى الاختبارات التحريرية عبر برنامج الحاسب الآلي المربوط بشبكة الإنترنت.