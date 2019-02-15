اليونان: تعيين جورج كاتروجالوس وزيرًا للخارجية

علم اليونانوكالات:
أكد متحدث باسم الحكومة اليونانية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، عين جورج كاتروجالوس وزيرا للخارجية.
وذكرت قناة (يورو نيوز) الإخباريةالأوروبية أن تسيبراس تسلم حقيبة الخارجية، بالإضافة إلى رئاسة الوزراء، لفترة مؤقتة عقب تقديم
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