اليونان: تعيين جورج كاتروجالوس وزيرًا للخارجية

وكالات:

أكد متحدث باسم الحكومة اليونانية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، عين جورج كاتروجالوس وزيرا للخارجية.

وذكرت قناة (يورو نيوز) الإخبارية

الأوروبية أن تسيبراس تسلم حقيبة الخارجية، بالإضافة إلى رئاسة الوزراء، لفترة مؤقتة عقب تقديموزير الخارجية السابق نيكوس كوتزياس استقالته في أكتوبر 2018 إثر خلاف مع وزير الدفاع حول التعامل مع اتفاق اليونان الأخير مع مقدونيا بشأن تغيير اسمها إلى "مقدونيا الشمالية".