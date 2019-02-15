الاتحاد الأوروبي تدرس فرض عقوبات بسبب حادث مضيق كيرتش

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تعتزم دول الاتحاد الأوروبي دراسة فرض عقوبات مرتبطة بحادث مضيق كيرتش، حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.
ونقلت الوكالة عن مصدر رفيع في الاتحاد، اليوم الجمعة، قوله "أنا واثق من أنه في الحوار بين رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موجيريني ووزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، تم التطرق إلى موضوع فرض إجراءات تقييدية نتيجة لحادث مضيق كيرتش.. وليس لدي أي معلوماتعن أي قرار مشترك، فهم يتخذون قرارات خاصة بهم، ونحن نتخذ قرارات خاصة بنا".
وفي الوقت نفسه، أكد المصدر، أنه "في الاتحاد الأوروبي، بالفعل، تجري عملية تحديد التدابير التي يمكن اتخاذها فيما يتعلق بالحادثة في مضيق كيرتش".
وتابع: "حسب علمي، لن يتم فرض العقوبات بحلول الاجتماع الوزاري يوم
وكانت 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية قد عبرت، في 25 نوفمبر من العام الماضي، الحدود الدولية لروسيا، خلال إبحارها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش، ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا،ً في المياه الإقليمية الروسية، ولم تستجب هذه السفن إلى مطالب قوات الأمن الفيدرالية الروسية المرافقة لها، بالتوقف على الفور، وفي نهاية الأمر تم احتجاز السفن الثلاثة والبحارة الـ 24 لمدة شهرين.
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