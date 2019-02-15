موسكو تؤكد أن واشنطن أخطأت بالانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات:

أكد السفير السابق للولايات المتحدة لدى روسيا، مايكل مكفول، أن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى مع روسيا كان خطئا، مشيرا إلى أن الصين كانت عاملا آخر وراء الانسحاب.

وقال مكفول في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، على هامش

قمة ميونيخ للأمن، "أعتقد أن إدارة ترامب انسحبت من اتفاقية الصواريخ النووية متوسطة المدى بشكل متعجل، كان يجب عليهم التفاوض؛ العالم دائما أفضل حين تكون أعداد الأسلحة النووية أقل، لذا أعتقد أن الانسحاب كانخطأ".وبسؤاله عن فرص التوصل لاتفاق جديد، قال مكفول، "كلا، أنا لست متفائلا، فإدارة ترامب تريد الانسحاب من المعاهدة ليس فقط بسبب روسيا، بل أيضا الصين، وهذا يتعدى أية تحفظات أخرى موجودة في المعاهدة".وعن دعم حلف شمال الأطلسي (الناتو) لخطوة ترامب، علق مكفول قائلا إن "حقيقة أنهم أعطوا صوتهم لإدارة ترامب لا تعني أنها كانت خطوة صحيحة".