كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الضفة الغربية: إصابة عشرات الطلبة خلال مواجهات مع الاحتلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالقرب من مدرسة طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم عن مصادر أمنية قولها إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت عدداً من بلدات وأحياء مدينة الخليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في محيط المدرسة، أطلقت خلالها الغاز السام المسيل للدموع، أصيب على إثرها عشرات الطلبة بحالات اختناق، وتم معالجتهم ميدانياً".

وأضافت أن "قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوباً، وفتشت منزل أحد المواطنين واستولت على مركبته ، كما داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، وفتشت منزلين".

وأنهت إسرائيل عمل بعثة مراقبة دولية في الخليل نهاية الشهر الماضي، وهو ما قوبل بتنديد فلسطيني.

وكان تم نشر بعثة المراقبين في الخليل بموجب اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين تم التوصل إليه بعد مجزرة فبراير(شباط) 1994 عندما قتل مستوطن إسرائيلي 29 فلسطينياً، بإطلاق النار عليهم بينما كانوا يصلون داخل الحرم الإبراهيمي في المدينة.