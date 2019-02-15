كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الثانية خلال أسبوع.. "داعش" يخطف 3 مدنيين بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر أمني في محافظة الأنبار غربي العراق، عن خطف تنظيم "داعش" الإرهابي ثلاثة مدنيين في صحراء المحافظة.

وقال المصدر، إن تنظيم "داعش" اختطف ثلاثة مدنيين كانوا يجمعون الكمأ في صحراء المحافظة وأن مصير المخطوفين لا يزال مجهولا".

وأوضح المصدر أن هذه المرة الثانية التي يخطف فيها "داعش" مدنيين في نفس المكان خلال أسبوعين.

تجدر الإشارة إلى أن عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار عيد عماش، كان قد كشف قبل أسبوعين عن خطف "داعش" مدنيين اثنين في المحافظة وإعدامهما.