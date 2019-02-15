كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلقاء القبض على عصابة خطيرة في محافظة طرطوس السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ألقت قوات الأمن السورية، القبض على عصابة تمتهن الدعارة وسرقة وحيازة قنابل حربية، إلى جانب تعاطي المخدرات في طرطوس بالساحل السوري.
وذكر موقع وزارة الداخلية السورية، أن الوزارة قد تمكنت، بعد سلسلة من التحريات والمتابعة، القبض على عصابة متورطة بتعاطي المخدرات وحيازة قنابل يدوية دون ترخيص وعمليات سرقة وترهيب للأهالي بمنطقة الدريكيش في طرطوس.
كما ألقي القبض كذلك على امرأتين من أفراد العصابة، بشبهة السرقة وترهيب المواطنين وتعاطي وترويج المخدرات، وممارسة الدعارة.
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