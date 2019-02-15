كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: ترامب يرصد 8 مليارات دولار لبناء جدار المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إخبارية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن اليوم الجمعة، عن حزمة بقيمة 8 مليارات دولار لتمويل تشييد الجدار الحدودي مع المكسيك سيحصل عليها عن طريق الإعلان عن حالة الطوارئ وإصدار أوامر تنفيذية.

وكان البيت الأبيض أعلن أمس الخميس أن ترامب سيتخذ إجراءات تنفيذية للحصول على الأموال التي رفض الكونغرس منحها لتمويل الجدار الحدودي الذي سيفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية مثل "سي إن إن" و"إي بي سي" نقلاً عن مصادر بالبيت الأبيض قولها إن 3.5 مليار دولار من قيمة الحزمة ستكون نتيجة لحالة الطوارئ، وسيتم الحصول على تلك الأموال من الميزانية المخصصة لأعمال عسكرية تابعة لوزارة الدفاع.

وأضافت المصادر نفسها أن مبلغ 2.5 مليار دولار سيتم الحصول عليه من ميزانية تمت الموافقة عليها من أجل برنامج للحد من انتشار المخدرات سيكون أيضاً تحت إشراف البنتاغون.

كما سيتوجب أيضاً على وزارة المالية المساهمة بـ600 مليون دولار أخرى من أموال عمليات مصادرة المخدرات.

أما بالنسبة إلى المبلغ المتبقي، والذي تبلغ قيمته مليار و375 مليون دولار، فهو ما استطاع ترامب الحصول عليه من الكونغرس في مفاوضات الموازنة الأخيرة.

ويجب على ترامب أن يصدق اليوم على مشروع موازنة للعام المالي الحالي والذي وافق عليه أمس الخميس مجلسا الشيوخ والنواب كلا المجلسين لتجنب أي حالات إغلاق جزئي إداري بداية من منتصف الليل.

وعلى الرغم من نداءات القطاعات المحافظة لعدم التصديق على الموازنة، إلا أن البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي سيصدق على المشروع لكنه سيعلن في الوقت ذاته حالة الطوارئ للحصول على المبلغ المتبقي من أجل الجدار من دون الحاجة لموافقة الكونغرس.

ومن المتوقع أن يعلن ترامب وبشكلٍ رسمي عن قيمة وتفاصيل الحزمة في خطاب بالبيت الأبيض في تمام الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش.

جدير بالذكر أن الإعلان عن حالة طوارئ يهدد واشنطن منذ عدة أسابيع، ولكن ترامب كان يرغب في الحصول على أموال من الكونغرس كجزء من ميثاق هجرة موسع مع الديمقراطيين.

وكان ترامب طلب على وجه التحديد تخصيص مبلغ قدره 5 مليارات و700 مليون دولار لإقامة الجدار الحدودي مع المكسيك.

وعلى الرغم من هذا، إلا أن الديمقراطيين، والذين تمكنوا من استعادة سيطرتهم على مجلس النواب في يناير (كانون الثاني) الماضي، تمسكوا بموقفهم وهو عدم الاستجابة لمطالب ترامب، ومن ثم وافقوا فقط على مبلغ مليار و375 مليون دولار من أجل تشييد 55 ميلاً (حوالي 90 كليومتراً) فقط من الجدار الحدودي.