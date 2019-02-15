كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طيران الإمارات تبرم صفقة لشراء 70 طائرة إيرباص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت "طيران الإمارات"، عن صفقة بقيمة 21.4 مليار دولار أبرمتها مع "إيرباص" لتشتري بموجبها 70 طائرة من الشركة الأوروبية المذكورة لصناعة الطائرات.

وتتضمن الصفقة شراء 40 طائرة (إيرباص A330-900) و30 طائرة (A350-900)، على أن تبدأ "طيران الإمارات" بتسلم الطائرات اعتبارا من عام 2021 وحتى 2024.

وقال الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ"طيران الإمارات" أحمد بن سعيد آل مكتوم: "لا نزال في طيران الإمارات محافظين على استراتيجيتنا القائمة على تشغيل أسطول حديث وعصري وفعال من الطائرات".

وأضاف: "طلبيتنا لشراء الطائرات ستسهم في تعزيز تنوع أسطول "طيران الإمارات"، ودعم نمو شبكة خطوطنا، ومنحنا المزيد من المرونة لخدمة الطلب الموسمي أو الطارئ بصورة أفضل، كما سيلعب هذان الطرازان دورا مهما في وضع الخطط المستقبلية لأسطولنا وشبكة خطوطنا".

وأفادت "طيران الإمارات"، بأنها ستشغل طائراتها الجديدة (A330) لخدمة الوجهات الإقليمية القائمة، فيما ستعزز الطائرة (A350) رحلاتها على الخطوط الطويلة.