كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: انفجار السلط ناجم عن مخلفات خلية إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، إن "انفجار السلط الذي نتج عنه قتلى وجرحى، ناجم عن مخلفات لخلية إرهابية ألقي القبض عليها".

وأضافت غنيمات في بيان صحفي وزعته على وسائل الإعلام، أن الفرق الأمنية المختصة التي تُمشط منطقة وادي الأزرق في محافظة البلقاء إثر حادث الانفجار، أمس الخميس، عثرت على مواد متفجرة محلية الصنع مدفونة في الأرض، وهي مطابقة لنوعية المواد التي استخدمت من قبل الخلية الإرهابية التي نفذت عملية الفحيص الإرهابية خلال أغسطس(آب) من العام الماضي.

وأكدت غنيمات، أن الفرق الأمنية المختصة تعاملت مع هذه المواد المتفجرة وتم تفجيرها في الموقع، وأن عمليات المسح والتمشيط في المنطقة لا زالت جارية.

وقُتل رجلا أمن ومواطن خمسيني، اليوم الخميس، وأصيب 8 أفراد من الأجهزة الأمنية بإصابات بالغة، إثر انفجار لغمين في منطقة الكسارات "نقب الدبور" في السلط.