كارتيرون: الرجاء عانى من هفوات تحكيمية والضغط الجماهيري لا يخيفني-فيديو

فيديو: أيوب المكناسي

اعترف باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء الرياضي، بأن التحكيم في المغرب متقدم جداً مقارنة مع دول أخرى بالقارة السمراء، بالنظر إلى التجربة والخبرة التي يمتلكونها لقيادة مباريات بضعط ومستوى عالي محلياً.

وأوضح كارتيرون في تصريحات إعلامية، قبل اللقاء التواصلي الذي عقدته هيئة التحكيم مع مدربين ورؤساء الأندية المحلية: ” أعتقد أن الحكام في المغرب يملكون من التجربة الكثير، فالدوري المحلي يحظى بمتابعة كبيرة ويسجل أداء مقنعا للأندية”.

وأردف المدرب الجديد للرجاء الرياضي، أن فريقه كان ضحية هفوات تحكيمية خلال المباراة الأخيرة بكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أمام أوتوهو الكونغولي، موضحاً بأن حكم اللقاء لم يتمكن من مجاراة الإيقاع العالي للقاء الكروي المندرج لحساب ثان جولة من دور المجموعات، حيث كان بعيداً عن أبرز العمليات.

وعن تطلعاته مع رفاق زكرياء حدراف، اعتبر كارتيرون فريقه أمام مواعيد كروية بارزة، انطلاقاً من “السوبر” وكأس الكنفدرالية الإفريقية، وأيضاً البطولة، مشدداً بأنه يسعى لتجهيز كثيبته البشرية للمواعيد البارزة والتحديات التي تنتظرها، خصوصاً وأن الأنظار تتجه لبطل إفريقيا لسنة 2018، والذي يكون عليه ضغط أكبر خلال ظهوره القاري.

ومن بين الأهداف التي سطرها المدرب السابق للأهلي المصري مع الرجاء أضاف المتحدث ذاته: “أريد تأهيل الفريق لعصبة الأبطال الإفريقية للموسم الرياضي المقبل، ومواصلة العمل لتقديم صورة مشرقة خلال قادم المواعيد الكروية”.وعن الضغط الذي يمكن أن يلاحقه من طرف الجماهير بالمغرب، رد كارتيرون : ” لقد قدمت للرجاء من أجل هذا، لأني أريد أن أكون وسط فريق الشغف بكرة القدم به يتجاوز كل شيء”.

وكشف كارتيرون لأول مرة، بأنه عانى خلال تجربته في مصر، بسبب قرار خوض المباريات المحلية بدون جمهور لأسباب أمنية، والاكتفاء بعدد محدد خلال المواجهات القارية، ما اعتبره أمراً صعبا بالنسبة له وأيضاً للاعبين.

وختم المدرب الفرنسي حديثه، بالإشارة إلى أنه يعلم جيداً ما تنتظره الجماهير الرجاوية منه منذ توليه زمام قيادة سفينة النسور الخضر، معلقاً : “لقد قبلت التحدي لقيادة الرجاء، وسأقدم كل ما لدي خلال هاته التجربة للتقدم معاً”.