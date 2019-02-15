تحتفل الفنانة سعيدة شرف، يوم غد السبت، بخطوبتها رسميا من شاب مغربي من الجالية المغربية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكشفت مصادر مقربة من سعيدة شرف، أنها أقامت ليلة حناء، أمس الخميس، وسط أجواء عائلية بحضور صديقاتها المقربات.
وتحاول سعيدة شرف حسب ما صرحت به سابقا ل”اليوم24″ تجنب الكشف عن هوية شريكها إحترام لخصوصيته، وقالت أن لا مشكل لديها في ظهوره بعد إتمام الزواج.
ولن تعيش سعيدة شرف تجربة الزواج للمرة الأولى ، إذ أنها أم لطفلين.
كانت هذه تفاصيل خبر سعيدة شرف تحتفل بخطوبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.