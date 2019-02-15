سعيدة شرف تحتفل بخطوبتها

تحتفل الفنانة سعيدة شرف، يوم غد السبت، بخطوبتها رسميا من شاب مغربي من الجالية المغربية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت مصادر مقربة من سعيدة شرف، أنها أقامت ليلة حناء، أمس الخميس، وسط أجواء عائلية بحضور صديقاتها المقربات.

وتحاول سعيدة شرف حسب ما صرحت به سابقا ل”اليوم24″ تجنب الكشف عن هوية شريكها إحترام لخصوصيته، وقالت أن لا مشكل لديها في ظهوره بعد إتمام الزواج.

ولن تعيش سعيدة شرف تجربة الزواج للمرة الأولى ، إذ أنها أم لطفلين.