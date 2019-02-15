لقطات غير مدرجة في كليب “كازابلانكا”.. لمجرد يكشف كواليس التصوير – فيديو

نشر الفنان سعد لمجرد، مساء أمس الخميس، الجزء الثاني من كواليس كليبه “كازابلانكا”، الذي صوره، في غشت الماضي، في المغرب.

وشارك سعد لمجرد جمهوره لقطات غير مدرجة في الكليب، منها ركوبه الأمواج، والدراجة المائية، إضافة إلى موقف كوميدي بين قط وشخص من طاقم التصوير.

وأبرز الجزء الثاني من كواليس كليب “كازابلانكا” جمالية مدينة الداخلة، حيث صور الكليب.

وكان سعد لمجرد قد صور كليب “كازابلانكا” في فترة وجوده في المغرب، بعد أن حصل على رخصة من القضاء الفرنسي لزيارة بلده، قبل أن يتهم للمرة الثانية بالاغتصاب.

وبلغ عدد مشاهدات كليب كازابلانكا ما يفوق 128 مليون مشاهدة في موقع “يوتيوب”.