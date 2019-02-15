البنايتان الأكثر شهرة في الناصرة... تسكنهما الأشباح!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أم واصف، هو اسم لواحدة من أشهر البنايات في تاريخ مدينة الناصرة، والبناية عبارة عن فندق أطلق عليه في يوم من الأيام اسم فندق الناصرة.

ونظرا لوجود هذه البناية عند المدخل الجنوبي للمدينة، فقد أطلق على مفترق الطرق المجاور للبناية اسم مفرق "أم واصف".

أما المدرسة المجاورة لفندق أم واصف فأطلق عليه اسم "المدرسة الواصفية"، نسبة إلى فندق أم واصف، ومن ثم أصبحت المنطقة المحيطة كلها تعرّف باسم منطقة أم واصف.

الأمر لا يختلف كثيرا عن بناية العمارة التي عرفت قبل سنوات طويلة بـ"عمارة التابري" نسبة لاسم عائلة مالك العمارة، والتي نسب إليها اسم المفرق المجاور "مفرق العمارة"، ومن ثم حي العمارة، وهو الطريق الذي يمر منه الزائر لمدينة الناصرة من الجهة الغربية، أي القادم من اتجاه حيفا عبر طريق "نهلال" والمجيدل.

ومن المفارقات المثيرة للدهشة أن هاتين البنايتين، وهما الأكبر والأشهر في الناصرة، تسكنهما الأشباح! ولا يذكر شاب أو كهل يعيش في المدينة أن شاهد في يوم من الأيام حياة أو أي نشاط تجاري أو سياحي في هاتين البنايتين.

وحاولنا في موقع "عرب 48" من خلال هذا التقرير تسليط الضوء على هاتين البنايتين اللتين لا يعرف أهالي المدينة الكثير عنهما، سوى أنهما بنايتان مهجورتان، منذ عشرات السنين، أحد لا يعرف ما الذي تخفيه جدرانهما، وقلائل هم الذين يعرفون من هم أصحاب هاتين البنايتين؟ وإن كانوا يعرفون فإن معلوماتهم شحيحة جدا، كأن يقول لك أحد العارفين بأن بناية أم واصف تعود لعائلة لحام في الناصرة، أما "العمارة" فتعود إلى عائلة تابري. أما ما عدا ذلك فيبقى سرهما عصيّ على الحل.

وقد توجه مراسل "عرب 48" إلى المنطقتين المجاورتين لتلك البنايتين، وهما منطقتان مركزيتان، تعجّان بالحركة والازدحامات المرورية، لجمع ما تيسّر من معلومات عن تاريخ هاتين البنايتين، دون جدوى. والشيء الوحيد الذي يمكن ملاحظته هو أن بناية "العمارة" تشهد بعض الترميمات من حين لآخر، في حين أن طوابقها الثمانية تبقى على الدوام خالية وموحشة في النهار ومظلمة في ساعات الليل.

أما بناية فندق أم واصف فإن مدخلها مغلق تماما ولا يظهر من خلاله إلا الفوضى والخراب في الداخل، فما الذي يجعل هذا الكنز الاقتصادي والعقار المدهش ينهض في أكثر المواقع أهمية في الناصرة؟