النقب: مناشدة بالبحث عن الفتى وليد الحميدي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ناشدت عائلة الفتى وليد سالم الحميدي (14 عاما) من سكان أحد التجمعات العربية في النقب، جنوبي البلاد، الجمهور بالمساعدة في أعمال البحث عن الفتى الذي فقدت آثاره بعدما تمّت رؤيته للمرة الأخيرة، مساء يوم أمس الخميس عند الساعة 17:00، ومنذ ذلك الحين اختفى عن الأنظار.

وقالت العائلة عن مواصفات الفتى، طوله: 1.65، شعره أسود قصير وجسمه ممتلئ.

وختمت بالقول "الرجاء من كل من يعرف عن الفتى أي معلومة أو يراه إبلاغنا ومساعدتنا لإعادته سالما إلى بيته".