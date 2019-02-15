شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 100 مؤسسة في روسيا بسبب تهديد بوجود متفجرات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت إدارة مدينة بيسكا التابعة لمنطقة بارناؤول الروسية، اليوم الجمعة، بأن قوات الأمن قامت بإخلاء نحو 100 مؤسسة بسبب معلومات عن وجود متفجرات.

وقال مصدر في إدارة المدينة لوكالة “سبوتنيك” الروسية: التهديد بوجود متفجرات جاء منذ نحو ساعة، يجري الآن إجلاء الناس من مدارس ومبانٍ إدارية، ومراكز تجارية ومستشفيات”.

وأضاف المصدر بأنه: في الوقت الحالي، تقوم الهيئات الأمنية بتفتيش جميع المؤسسات، وننتظر وصول خدمة الكلاب البوليسية.

من جانبها، أكدت هيئة الشؤون الداخلية التابعة لوزارة الخارجية الروسية هذه المعلومات. وقالت إن وحدات الأمن، في الوقت الحالي، تتبين من صحة المكالمات (حول وجود متفجرات).

يُذكر في هذا الصدد، أن موجة أخرى من الرسائل والمكالمات حول “تفجير” المباني الإدارية والمرافق الاجتماعية، اجتاحت، في شهر كانون ثان/يناير، مناطق الشرق الأقصى والمناطق الجنوبية والشمالية الغربية من البلاد.