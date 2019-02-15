شكرا لقرائتكم مصر.. إحباط محاولة استهداف الأمن بمحيط مسجد في الجيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - انفجرت قنبلة بدائية الصنع في ميدان الجيزة، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، عقب صلاة الجمعة، دون وقوع إصابات أو ضحايا.
وقال شهود عيان إن قنبلة بدائية انفجرت بالقرب من مسجد "الاستقامة" بميدان الجيزة، وأحدثت دوياً هائلاً دون أن تتسبب في سقوط ضحايا أو مصابين، فيما سارعت قوات الأمن لموقع الحادث، حيث تم العثور على قنبلة أخرى ويجري حالياً تفكيكها.
وتسبب الانفجار في توقف حركة المرور بالمنطقة، بينما قامت قوات الأمن بتطويق المنطقة وتمشيطها للبحث عن قنابل أخرى، وملاحقة الجناة.
من جانبه قال مصدر أمني إن أحد عناصر جماعة الإخوان المحظورة قام بمحاولة استهداف قوة أمنية بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد "الاستقامة" بميدان الجيزة. وأضاف أنه على الفور قام خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية بإبطال مفعولها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. إحباط محاولة استهداف الأمن بمحيط مسجد في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.