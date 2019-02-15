شكرا لقرائتكم مصر.. إحباط محاولة استهداف الأمن بمحيط مسجد في الجيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انفجرت قنبلة بدائية الصنع في ميدان الجيزة، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، عقب صلاة الجمعة، دون وقوع إصابات أو ضحايا.

وقال شهود عيان إن قنبلة بدائية انفجرت بالقرب من مسجد "الاستقامة" بميدان الجيزة، وأحدثت دوياً هائلاً دون أن تتسبب في سقوط ضحايا أو مصابين، فيما سارعت قوات الأمن لموقع الحادث، حيث تم العثور على قنبلة أخرى ويجري حالياً تفكيكها.

وتسبب الانفجار في توقف حركة المرور بالمنطقة، بينما قامت قوات الأمن بتطويق المنطقة وتمشيطها للبحث عن قنابل أخرى، وملاحقة الجناة.

من جانبه قال مصدر أمني إن أحد عناصر جماعة الإخوان المحظورة قام بمحاولة استهداف قوة أمنية بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد "الاستقامة" بميدان الجيزة. وأضاف أنه على الفور قام خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية بإبطال مفعولها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.