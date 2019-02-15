تنظيم "داعش" يخطف 3 مدنيين في صحراء محافظة الأنبار

أعلن مصدر أمني في محافظة ​الأنبار​ غربي ​العراق​ لقناة "​روسيا اليوم​" عن "خطف تنظيم "داعش" الإرهابي ثلاثة مدنيين في ​صحراء​ المحافظة"، موضحاً أن "هذه المرة الثانية التي يخطف فيها "داعش" مدنيين في نفس المكان خلال أسبوعين".

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