وزير العمل التقى مسؤولين من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي

التقى وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، المديرة الإقليمية للدول العربية في ​منظمة العمل الدولية​ الدكتورة ربى جرادات في لقاء تعارفي. تناول البحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة حيث شكرها ابو سليمان على دور المنظمة الداعم لعمل الوزارة ولمؤسسة ​الضمان الاجتماعي​ كما بحث معها المساعدة التي يستطيعون تقديمها لتحديث ​قانون العمل​ المعمول به في ​لبنان​.

كذلك عرضا لملفي ضمان ​الشيخوخة​ ونهاية الخدمة والدراسات التي تستطيع ان تساهم بها المنظمة على هذا الصعيد. كما تطرقا لما تستطيع ان تساعد به المنظمة في ما يتعلق بالخطة التي تعمل عليها الوزارة لخلق فرص عمل للبنانيين.

كما اجتمع ابو سيلمان بوفد من ​البنك الدولي​ ضم المدير الإقليمي ساروج كومار جها، الخبيرة الاولى في شؤون الحماية الاجتماعية والعمل والجندرة في منطقة ​الشرق الاوسط​ حنين السيد وممثلة البنك الدولي في لبنان منى قوزي. وقد تناول البحث سبل التعاون ودعم مشاريع الوزارة وتم التطرق بشكل خاص الى المؤسسة الوطنية للاستخدام وامكانية تأمين الدعم لتفعيلها.