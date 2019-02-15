فضل الله: هناك مستندات تودي بكثيرين الى السجن ونريد أن يتحمّل القضاء مسؤوليته

أعلن النائب حسن فضل الله أنه "اطلعنا على مستندات ووثائق تدين رؤساء حكومات سابقين وهناك مستندات تودي بكثيرين الى السجن ونريد أن يتحمّل القضاء مسؤوليته". وأضاف "حين تصلني المستندات لن تبقى سرّا وسأطلع اللبنانيين عليها لأن حقّ الشعب اللبناني أن يعرف أين هُدرت أمواله".
وقال: وضعنا يدنا على أوّل ملفّ جدّي كان معطّلاً منذ سنوات ونحن ملزمون بأن نكون أحرص الناس على السير بالآليّات القانونيّة".
ورأى في تصريح من أمام المجلس النيابي انه "نحن أمام وضع حساس وخطير ومشكورة وزارة المالية لأنّها أنجزت الحسابات".
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