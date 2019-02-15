وفد من عائلة الإمام الصدر زار البابا فرنسيس في الفاتيكان

زار وفد من عائلة الإمام المغيّب ​موسى الصدر​ تترأسه شقيقته ​رباب الصدر​ ​البابا​ فرنسيس في ​الفاتيكان​. وأعلنت الصدر عقب اللقاء أن "هذه الزيارة كانت عائلية أكثر من بروتوكولية"، لافتة إلى "أننا عرضنا مع البابا قضية الإمام الصدر شارحين له ​تفاصيل​ القضية وأطلعناه على فكر الإمام".

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