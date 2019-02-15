رئيس الجمهورية: التعليم بالنسبة اليّ هو من الاولويات لكل مجتمع

استقبل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ سفير المملكة الأردنية في ​لبنان​ السفير نبيل مصاروه لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، ومنحه وسام الأرز الوطني برتبة ضابط أكبر تقديراً للجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات اللبنانية-الأردنية وتطويرها في المجالات كافة، كما التقى الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني-السوري الدكتور ​نصري خوري​ الذي أطلعه على عمل المجلس.

ثم استقبل الرئيس عون النائب ​ماريو عون​ مع وفد من ابناء بلدة ​الدامور​ وبلدات وقرى في قضاء ​الشوف​، عرضوا على رئيس الجمهورية حاجات المنطقة.

والقى النائب عون كلمة في مستهل اللقاء شدد فيها على "ان ابناء الشوف عموما يكنون للرئيس عون محبة خاصة، وهم يترقبون زيارته لهم اثناء اقامته في ​قصر بيت الدين​، مقر الرئاسة الصيفي، في الصيف المقبل". وقال: "نحن نأمل ان تولي ​الحكومة​ الاولوية لمنطقتنا لا سيما لناحية شبكة الطرقات و​مياه الشفة​ اضافة الى مطلبي انشاء مستشفيين حكوميين في كل من الدامور و​دير القمر​ تلبية للحاجة الماسة لابناء المنطقة اليهما، وايلاء ​المؤسسات التربوية​ الرسمية العناية اللازمة".

وكشف النائب عون ان ​بلدية الدامور​ اتخذت قراراً بتقديم ارض مشاع تابعة للبلدة مساحتها 25 الف متر مربع بهدف انشاء مقر "لاكاديمية ​الانسان​ للتلاقي والحوار"، التي تقدم الرئيس عون بطلب انشائها من على منبر ​الامم المتحدة​، مكرراً شكر ابناء المنطقة للعناية التي لم يتأخر الرئيس عون في ايلائها لهم.

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، مؤكداً على الاهتمام الذي يوليه لحاجات البلدات والقرى اللبنانية كافة ولا سيما منطقة الشوف حيث تنفذ سلسلة مشاريع إنمائية واجتماعية، وثمة مشاريع أخرى قيد التنفيذ. واشار رئيس الجمهورية إلى "ان التعليم بالنسبة اليّ هو من الاولويات لكل مجتمع"، مشددا على ايلائه المدرسة الرسمية العناية اللازمة للنهوض بها، لا سيما في منطقة الدامور خصوصاً والشوف عموماً.

وقال: "ان ابناء الدامور والشوف اعزاء علينا، ومن اول ما قمنا به هو اقرار ​القانون الانتخابي​ الذي سمح لكم بالتعبير عن رأيكم وايصال من يمثلكم الى ​المجلس النيابي​. والحمد لله انه بات لديكم الان ممثلون عنكم يرفعون مطالبكم الحياتية والاجتماعية ويدافعون عن حقوقكم"، وقال: "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن مشاريع الطرق و​المياه​ في المنطقة، اضافة الى انشاء مراكز للامن العام والاحوال الشخصية و​الضمان الاجتماعي​ في المنطقة، و​المستشفيات الحكومية​."

واستقبل الرئيس عون وفداً ضمّ رئيس ​بلدية الحدت​ ​جورج عون​ والرئيسة العامة ل​راهبات القلبين الأقدسين​ الام دانيالا حروق ورئيسة مدرسة القلبين الأقدسين في الحدت الأخت سعاد خراط وكاهن رعية السيدة في الحدت ورئيس ​مدرسة الحكمة برازيليا​ الأب ​بيار أبي صالح​ وعضو المجلس البلدي في الحدت ​جورج حداد​ الذين وجهوا دعوة للرئيس عون للمشاركة في إحياء مئوية مدرسة القلبين الأقدسين في الحدت التي تأسست عام 1920.

والتقى الرئيس عون المدير العام- رئيس فرع الأمانة العامة في ​رئاسة الجمهورية​ الأستاذ عدنان نصار وذلك لمناسبة إحالته على التقاعد وقدم له درع رئاسة الجمهورية تقديراً لعطاءاته في المديرية العامة للرئاسة وفي الوظائف التي شغلها قبل ذلك.