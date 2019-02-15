تنظيم محضر ضبط بحق أحد الملاهي في النيو بيال لإدخاله عدداً من القصار

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "عملا بالتحذيرات التي اطلقتها قوى الأمن بعدم السماح للأشخاص القاصرين بالدخول الى ​الملاهي الليلية​ وتناول ​المشروبات الروحية​ فيها وفقاً لأحكام القانون، قام قسم ​الشرطة السياحية​ بتنظيم ​محضر ضبط​ بحق أحد الملاهي في النيو بيال لإدخاله عدداً من القصار وتقديم المشروبات الروحية لهم".

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